Gattuso a Casa Milan, incontra dirigenti

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Incontro a Casa Milan fra Rino Gattuso e la dirigenza rossonera. All'indomani della sconfitta contro il Torino che ha messo a rischio la qualificazione della squadra alla Champions League, poco dopo le 15 l'allenatore rossonero si è presentato in sede per una riunione. Un incontro, secondo quanto filtra, per affrontare insieme il momento della squadra a quattro giornate dalla fine del campionato.