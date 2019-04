Frana nel lecchese: riapertura parziale

(ANSA) - MILANO, 29 APR - E' stata riaperta la carreggiata Sud della statale 36 che era stata completamente chiusa il 25 aprile a causa di una caduta di massi dalle pendici del monte Lierna.

Il via libera alla riapertura è arrivato dopo un nuovo incontro il prefettura del coordinamento fra Anas (Gruppo FS Italiane), la Regione Lombardia, gli Enti territoriali e le Forze dell'Ordine, ma l'ultimazione dei lavori per garantire la sicurezza dei mezzi che passano ha permesso di anticipare i tempi.

Lungo la carreggiata nord, Anas ha realizzato una barriera costituita da blocchi in calcestruzzo rinforzati tramite funi in acciaio lunga circa 90 metri e alta 3 metri, che in caso di nuovi distacchi impedirà al materiale di raggiungere la carreggiata sud una volta che sarà riaperta al transito. E proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza del versante da cui si è verificato il distacco dei massi.