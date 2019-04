17enne cade da finestra, grave

(ANSA) PAVIA, 29 APR - Una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere caduta dalla finestra di un appartamento al secondo piano di un condominio a Vigevano (Pavia).

Secondo i primi accertamenti condotti dalle forze dell'ordine, dovrebbe essersi quasi certamente trattato di un incidente.

La giovane è stata subito soccorsa dai medici del 118 e trasportata in elicottero all'ospedale di Pavia, dove i medici l'hanno giudicata in prognosi riservata per le gravi ferite riportate nella caduta.