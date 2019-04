Province: Salvini,5s si accordino tra sé

(ANSA) - PALAZZOLO MILANESE , 28 APR - "Se Luigi Di Maio mi spiega chi sistema le scuole e le strade andiamo d'amore e d'accordo. Poi i Cinque Stelle si mettano d'accordo con se stessi, perché altri viceministri dei 5 Stelle stanno lavorando per dare forza alle province". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini al suo arrivo a Palazzolo Milanese, frazione di Paderno Dugnano (Milano), per un comizio a sostegno del candidato sindaco Gianluca Bogani. Quella sulle province "è un'ennesima situazione in cui i 5 Stelle devono decidere tra sì no e forse", ha aggiunto Salvini.