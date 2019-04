Tifosi, sponsor e i comportamenti online

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Quali sono i comportamenti online dei tifosi? Come si comporta chi segue la squadra del cuore? "Con l'invasione del digitale nel settore sportivo, le squadre di calcio accrescono la loro influenza oltre il campo e la fedeltà si gioca anche sui social network", spiega SEMrush, una piattaforma per la gestione della visibilità online, che ha condotto uno studio (che non riguarda gli ultras, ndR).

"Diventare sponsor di una squadra sportiva" ha infatti un impatto "anche nei ritorni di investimento" e una delle domande che chi lavora nel marketing e cosa pensano e cosa attrae in rete i tifosi. "Tra le squadre più amate del campionato italiano - Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Lazio, Atalanta, Sampdoria e Torino - lo studio ha evidenziato dal 2016 a oggi una crescita nei volumi di ricerca del 200% per l'Atalanta, del 144% della Lazio e del 100% del Milan - si legge nello studio - Lo sport è anche moda e indossare la maglia della propria squadra preferita è cool".