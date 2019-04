Terrore bus: ragazzi in udienza dal Papa

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Saranno ricevuti da Papa Francesco il prossimo 29 maggio i ragazzi della scuola media Vailati di Crema, che sono stati sequestrati lo scorso 20 marzo dall'autista che avrebbe dovuto portarli in palestra e invece ha dirottato e dato fuoco al pullman.

I dettagli della visita, che avviene nel giorno dell'udienza generale del mercoledì, sono in via di definizione, come riporta la Provincia di Cremona.

I ragazzi di seconda media, che sono riusciti a dare l'allarme permettendo la cattura di Ousseynou Sy, hanno già incontrato il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Viminale, sono stati accompagnati allo stadio Meazza dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e sono stati anche stati premiati con il sigillo della Regione al Pirellone.