Spalletti "per me l'Inter è il calcio"

(ANSA) - MILANO, 27 APR - ''Per me l'Inter rappresenta il calcio. Un calcio in cui non è ammesso avere dei limiti rispetto alle proprie ambizioni''. Luciano Spalletti racconta così il mondo nerazzurro, lo fa in un'intervista riportata nel matchday programme per la partita contro la Juventus di questa sera.

''Nessun risultato positivo - continua - dovrà mai essere considerato un punto d'arrivo per un club importante come il nostro''.

San Siro questa sera sarà tutto esaurito, ennesima dimostrazione dell'attaccamento del popolo nerazzurro alla squadra. ''Userei proprio gli interisti come esempio per descrivere il significato della parola 'tifosi' - spiega Spalletti -. La loro presenza accanto ai nostri colori non è mai oggetto di scambio, non la si baratta per nulla al mondo. Chi indossa questa maglia lo deve tenere bene a mente''.