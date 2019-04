Segnalato ad Agcom manifesti cannabis

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il Comune di Milano ha segnalato all'Agcom, l'autorità garante per le comunicazioni, i manifesti affissi in città che pubblicizzano l'International Cannabis Expo, la fiera internazionale della canapa che si svolgerà dal 3 al 5 maggio in città. "Abbiamo fatto due cose - ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine di un evento in periferia -: ci siamo rivolti all'Agcom segnalando il manifesto e, posto che l'Agcom non ci ha ancora risposto, ho chiesto alla vicesindaco di parlare direttamente con i promotori del festival per chiedergli di intervenire immediatamente".

Il sindaco mette sotto accusa i manifesti che promuovono la manifestazione e che ritraggono una foglia di marijuana con la scritta 'Io non sono una droga': "Al festival si parla di canapa industriale, e questa è una realtà. - ha detto -. Però il manifesto è sbagliato, odioso, pericoloso perché un ragazzo giovane non distingue, vede una foglia di canapa, e può arrivare a pensare che la marijuana sia legale".