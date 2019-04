Sala, Forza Nuova è anti costituzionale

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "A me preoccupa quello che sta succedendo, Forza Nuova per me rimane sempre anti costituzionale anche se si presenta alle elezioni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai cittadini del quartiere Stadera, che si sono lamentati della presenza di una sede del partito di estrema destra in via Palmieri.

La sede di via Palmieri è stata perquisita di recente dalle forze dell'ordine in seguito all'aggressione nei confronti di un passante compiuta da alcuni militanti di Forza Nuova. Se queste sedi vanno chiuse "lo dovrà dire la questura", ha proseguito Sala. "E' chiaro che si sta connotando come una forza estrema, violenta nelle parole e nei gesti, non rispettosa della Costituzione". Sala ha parlato poi della lettera rivolta al prefetto e firmata da diverse forze politiche di destra per chiedere che venga autorizzato il corteo con la fiaccolata in ricordo di Sergio Ramelli. "Non si può stare in Consiglio comunale e accettare quello che il prefetto dice a seconda della convenienza".