De Corato, Sala agisca prima parere Agcom

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Fuori tempo massimo, inopportune e con davvero poco senso. Non ci resta che definire così le parole pronunciate stamani dal sindaco Sala a ridosso della festa della cannabis". Lo ha detto Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, in merito alle polemiche sull'Hemp festival che si terrà a Milano.

"Ci fa sorridere che il Comune si sia rivolto all'Agcom, che non ha ancora risposto, segnalando il manifesto - ha aggiunto De Corato - Ma come, il sindaco di una grande città si accorge solo ora dei manifesti, di cui si parla da oltre un mese? Noi chiediamo formalmente che Sala faccia togliere striscioni e cartelli prima che l'Agcom si pronunci, dal momento che il sindaco lo può fare. Fdi ha fatto bene a chiedere che l'evento non si svolga, perché la cultura della droga va fronteggiata e combattuta in ogni modo".