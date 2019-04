Atalanta, ultima gara in vecchio stadio

(ANSA) - BERGAMO, 27 APR - Atalanta-Udinese, lunedì 29 aprile, sarà l'ultima partita dei bergamaschi nel loro stadio così com'è adesso. Poi inizierà la prima tranche del restyling triennale dell'ormai ex "Atleti Azzurri d'Italia", partendo dalla demolizione e ricostruzione della Curva Nord.

"Lunedì 29, dalla mezzanotte dopo la partita, il cantiere inizia ufficialmente, dal 30 aprile e 6 maggio ci sarà lo smantellamento servizi e impianti - spiega Roberto Spagnolo, direttore operativo del club nerazzurro e coordinatore unico dei lavori per Stadio Atalanta srl, che ha rilevato l'impianto dal Comune. Il 6 maggio la prima 'pinzata' alla curva, il 7 via alla demolizione del settore intero, l'intenzione è chiudere i lavori il 22 settembre". Contro Genoa e Sassuolo, ultimi due incontri stagionali in casa, si giocherà a Reggio Emilia.