Moavero,riservatezza su sequestro Romano

(ANSA) - LECCO, 26 APR - "Siamo in contatto costante, è una situazione estremamente complessa da gestire con attenzione e con riservatezza": ha risposto così, a Lecco, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi riguardo al sequestro della connazionale Silvia Romano in Kenya. "Ci sono delle nostre persone che stanno seguendo l'evolversi della situazione in stretta collaborazione con le autorità locali in Kenya", ha aggiunto il ministro.