Mischia acidi che esplodono,3 feriti

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Un uomo di 30 anni e i due genitori di 60 sono stati trasportati in ospedale a seguito di un'esplosione avvenuta in casa, a Senago (Milano), per un mix di sostanze chimiche utilizzate per sturare il lavandino.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Niguarda mentre i genitori in condizioni meno gravi nella stessa struttura. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, questo pomeriggio il 30enne voleva sciogliere un accumulo nei sifoni della cucina e così ha mescolato una serie di prodotti chimici che aveva acquistato. All'interno delle bottiglie miscelate è avvenuta una reazione chimica che ha provocato l'esplosione che ha investito i presenti. L'abitazione non ha subito danni e anche a livello ambientale non sono stati rivelati allarmi.