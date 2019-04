Cade da bici e si infilza con forbici

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Un cinese di 25 anni si è ferito infilzandosi con le forbicine per tagliare le unghie cadendo da solo dalla bicicletta mentre percorreva la strada provinciale 40 a Lacchiarella (Milano).

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, lo straniero aveva le forbici nella tasca anteriore dei pantaloni e a seguito della caduta la punta si è conficcata nel suo torace provocandogli una ferita che ha reso necessario il trasporto all'ospedale di San Donato. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non è in pericolo di vita.