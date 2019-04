Annalisa, Leonardo sarebbe un influencer

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Se fosse vivo oggi, Leonardo sarebbe un influencer, un uomo che influenza la storia": parola di Annalisa, che dal 28 aprile torna su Italia 1 con il documentario in 3 puntate "Tutta colpa di Leonardo".

Per raccontare Leonardo "abbiamo cercato di dare una visione del personaggio e non solo di ciò che ha realizzato, era interessante far emergere la sua personalità come nella lettera inviata alla corte di Ludovico Il Moro in cui si proponeva come architetto di corte e, da pacifista, tra le sue competenze metteva la capacità di costruire macchine da guerra: che tenacia e ambizione nel suo curriculum!".

Per quanto la riguarda, "sono una cantautrice e non ho intenzione di darmi alla tv, ma sarebbe bello se ci fosse più scienza in tv, perché ha tantissimi aspetti divertenti. In genere si pensa che sia noiosa, ma non è così, io l'ho sempre saputo e con questo programma ho la prova che la gente ha voglia di divertirsi con la scienza".