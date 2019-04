Leonardo e Maldini a Milanello

(ANSA) - MILANO, 25 APR - All'indomani della sconfitta nella semifinale di coppa Italia il Milan si è ritrovato in mattinata a Milanello, dove erano presenti anche Leonardo e Paolo Maldini.

Secondo quanto filtra, i due dirigenti rossoneri hanno voluto incontrare la squadra prima dell'allenamento, a cui hanno preso parte i giocatori non impegnati ieri sera contro la Lazio. Si sarebbe trattato di un breve discorso, a pochi giorni dalla trasferta di domenica con il Torino, partita cruciale per raggiungere la qualificazione alla Champions League, l'unico obiettivo stagionale rimasto al Milan, dopo la Supercoppa italiana persa contro la Juventus a gennaio, la precoce eliminazione in Europa League e quella in semifinale di coppa Italia. Una situazione che rende sempre più incerto il futuro di Rino Gattuso al Milan.