Contestata la Brigata Ebraica a Milano

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Forti contestazioni si sono verificate, a Milano, come negli anni scorsi, al passaggio della Brigata Ebraica durante il passaggio del corteo del 25 aprile, da parte dei manifestanti pro Palestina. "Via i sionisti dal corteo" e "Israele Stato terrorista" sono stati gli slogan usati. La contestazione, pur molto accesa, non ha provocato incidenti. Tra i manifestanti c'è un ampio schieramento delle forze dell'ordine. Al momento della contestazione gli esponenti della Brigata cantavano 'Bella Ciao'.

Alcuni minuti dopo, al passaggio del deputato del Pd Emanuele Fiano, sono riprese le contestazioni perché gli attivisti pro Palestina hanno urlato lo slogan 'fuori Fiano dal corteo'.

Il passaggio dei reduci dai lager, riuniti sotto i cartelli dei vari campi, durante il corteo del 25 aprile a Milano, è stato applaudito dai manifestanti pro Palestina che inneggiano all'Intifada e contro Israele. "Siamo tutti antifascisti" hanno gridato i pro Palestina. È accaduto all'altezza di piazza San Babila.