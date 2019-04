Agnelli a club Eca, più calcio fa bene

(ANSA) - MILANO, 25 APR - "Più calcio europeo fa bene al gioco, per i tifosi, per la società, per lo sviluppo culturale, sportivo e finanziario". E' uno dei "principi fondamentali per il futuro del calcio europeo" su cui punta l'Eca guidata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, che ha scritto una lettera - consultata dall'ANSA - agli oltre 230 club membri dell'associazione, invitandoli a non partecipare all'assemblea convocata il 6-7 maggio a Madrid dall'European Leagues per discutere il futuro delle competizioni europee post 2024. Fra gli altri principi su cui l'Eca vuole "lavorare con la Uefa per l'evoluzione delle competizioni europee", ci sono "più partite europee con qualità sportiva superiore e un contesto più competitivo a tutti i livelli", e si sostiene la necessità di un "sistema piramidale di lega pan europea con continuità e opportunità di crescita dall'interno".