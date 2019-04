25 aprile:giornalisti lombardi in corteo

(ANSA) - MILANO, 25 APR - In piazza a manifestare durante il corteo del 25 aprile per il diritto all'informazione, elemento basilare della democrazia, c'è, oggi, a Milano, anche l'Alg (Associazione lombarda dei giornalisti).

"Il sindacato dei giornalisti è in piazza per difendere la libertà di informazione e il pluralismo delle voci - dice il presidente, Paolo Perucchini - e per manifestare contro ogni tipo di bavaglio, dalle querele temerarie alle ipotesi di tagliare chi dà voce alle diversità o chi non è allineato. È proprio a partire dalla Liberazione del 25 aprile che il valore di una stampa libera è stato riaffermato e si è tradotto nell'articolo 21 della nostra Costituzione".