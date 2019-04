Vecino, contro Juve per corsa Champions

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Vincere contro la Juve per blindare il terzo posto in classifica: Matias Vecino non si nasconde e carica l'ambiente interista in vista del derby d'Italia di sabato sera. ''Possiamo chiudere la corsa verso la Champions League. Quella contro la Juventus - spiega a Sky Sport - è una partita fondamentale perché ci sono scontri difficili anche per altre squadre, è una bella opportunità. Sappiamo che è una sfida molto sentita per i nostri tifosi, sarebbe bello regalare loro una bella giornata''. I bianconeri arriveranno a San Siro ad una settimana dalla conquista dell'ottavo scudetto consecutivo.

Un'egemonia che sembra difficile scalfire. ''Hanno dimostrato più regolarità negli ultimi anni e hanno vinto tutti gli scudetti. Per noi e per tutte le altre - avverte Vecino - deve essere un riferimento per avvicinarsi al loro livello, per competere con loro e per giocare in pianta stabile in Europa. Si può pensare di competere con loro però conta il campo, se non sei all'altezza in campo non conta niente''.