Gattuso,Newcastle? Io solo amico Mendes

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Ci vediamo spesso, perché mi piace la buona cucina e parlare di calcio. Il Newcastle e altre cose sono infondate". L'allenatore del Milan, Rino Gattuso, ha commentato così la notizia di un suo incontro a inizio aprile con il potente agente portoghese Jorge Mendes, rivelato dalla Gazzetta dello Sport. "C'è una grande amicizia con Jorge, ma le altre cose non sono assoluta vere", ha spiegato l'allenatore rossonero, intervistato alla vigilia della semifinale di coppa Italia con la Lazio, da affrontare accantonando le tensioni dell'ultima sfida di campionato fra le due squadre. "Ci abbracceremo io e Simone Inzaghi. Siamo amici da tantissimi anni, in questo momento noi due dobbiamo dare il buon esempio", ha sottolineato Gattuso, che nei giorni scorsi aveva raccontato il suo "sogno" di vedere le squadre entrare in campo abbracciate.