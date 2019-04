Banda dei bancomat, cinque arresti

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Cinque italiani sono stati arrestati dai carabinieri per l'esplosione di due bancomat nei comuni di Luisago (Como) e Solaro (Milano) che hanno fruttato un bottino di 91mila euro. I militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano hanno preso i cinque (di 26, 41, 48, 49 e 51 anni) sabato scorso.

Negli ultimi mesi i furti ai bancomat in Lombardia si sono moltiplicati, sono due le tecniche utilizzate: o saturando lo sportello col gas acetilene o con la "marmotta", un parallelepipedo in ferro riempito di polvere pirica (somiglia a una spada) che si infila nelle aperture degli sportelli e si aziona a distanza. L'obiettivo è lo stesso, provocare un'esplosione in grado di scardinare il bancomat e far saltare la cassa con i contanti.