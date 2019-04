25/4, sindaco Desio: esponete tricolore

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il 25 aprile è "non un derby ma una festa nazionale": Roberto Corti (Pd), il sindaco di Desio, in Brianza, è partito da questo per chiedere a tutti i cittadini di esporre la bandiera tricolore, anzi "la nostra bandiera tricolore" e partecipare alle celebrazioni ufficiali. Il 25 aprile, ha scritto su Facebook, è una "giornata di festa nazionale istituita con legge dello Stato nel 1949 e che si celebra sin dal 1946".

"Non è un derby tra questo e quello, e soprattutto non è un giorno di festa a tema libero. Chi lo dice - ha ammonito -, nega o ignora la storia ma soprattutto offende la memoria di chi ha perso la vita per la libertà, offende le istituzioni, offende il popolo italiano".