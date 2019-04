Roma: Ranieri, dovevamo capitalizzare

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Eravamo venuti qua per cercare di vincere, potevamo capitalizzare di più e contrattaccare di più nella ripresa: in un paio di occasioni è stata brava l'Inter a non farci ripartire. Sappiamo che gli ultimi 15' dell'Inter sono pericolosi per gli avversari, sapevamo che sarebbe stata dura fare risultato qui, a San Siro". Così Claudio, parlando a Sky Sport dopo l'1-1 fra Inter e Roma. "Il gol? Avevamo parlato in settimana: Vecino è l'uomo che si inserisce di più ed è stato lui a scompaginare i piani, doveva essere Cristante a seguirlo.

Ne avevamo parlato anche nell'intervallo, però purtroppo è andata così", ha aggiunto.