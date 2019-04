Pirati strada: investita su strisce

(ANSA) - PAVIA, 20 APR - Una donna ucraina, di 57 anni, è stata investita questa mattina da un'auto pirata mentre stava attraversando le strisce pedonali in una via di Vigevano (Pavia). Alcune persone presenti la hanno subito soccorsa: è stata poi trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell' ospedale della città ducale. I medici le hanno diagnosticato la frattura della tibia sinistra, giudicandola guaribile in 30 giorni.

I carabinieri, dopo aver raccolto alcune testimonianze, hanno avviato le indagini per risalire all'automobilista pirata.