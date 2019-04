Infastidito dai cani, ferisce la vicina con l'acido

Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni gravi e maltrattamenti di animali per aver gettato acido contro la vicina 79enne e i suoi due cani al termine di una lite avvenuta in una palazzina a Buccinasco (Milano). Il pensionato, che ha precedenti, era infastidito dagli animali, così ieri ha suonato alla porta della vicina e l'ha ferita con la bottiglia di acido, provocandole una lesione alla cornea. I due cani, invece, non hanno riportato lesioni e sono stati affidati a un altro condomino.