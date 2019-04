Siri, non ho preso un centesimo

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Io non so nulla. Ho presentato un emendamento che mi ha chiesto una filiera di piccoli produttori che mi dicevano di essere in difficoltà. Io non ho fatto altro che portarlo negli uffici, li è finito il mio ruolo". Così il sottosegretario della Lega Armando Siri, sottolineando di non aver "mai preso un centesimo".

"Il presidente del Consiglio non l'ho sentito - dice ancora - io sono sempre a disposizione, con il cellulare acceso, ma allo stato non ci sono state richieste di incontri o di colloqui.....

Ora richieste di incontri in agenda non ne ho ma se ci saranno sarò ben lieto di aderire a queste richieste. L'agenda di questi giorni è legata alla pausa di Pasqua", dice ancora il sottosegretario che passerà in famiglia queste festività".