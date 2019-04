Pasqua, 400mila in agriturismi Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Saranno circa 400 mila le presenze a tavola negli agriturismi lombardi durante il lungo ponte tra Pasqua, 25 Aprile e Primo maggio. E' quanto stima la Coldiretti regionale a partire dalle rilevazioni sulla rete delle aziende agricole che offrono pasti con i prodotti del territorio. Il successo del turismo ecologico e ambientale è dovuto - ricorda la Coldiretti - ai costi contenuti, all'elevato valore educativo e alla pluralità di mete disponibili senza dover percorrere grandi distanze, in una regione come la Lombardia che può contare su ben 129 parchi, 69 riserve naturali, 33 monumenti naturali, 242 siti Rete Natura 2000, 20 foreste regionali, oltre a una parte del parco nazionale dello Stelvio, tutti luoghi ideali per rilassarsi lontano dal traffico e dallo smog delle città.