Europee: Verdi, clima e disuguaglianze

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Europa Verde è in campo alle prossime elezioni europee per combattere i cambiamenti climatici, eliminare progressivamente il carbone e scegliere con decisione le rinnovabili. Ma nello stesso tempo, la lista che unisce i Verdi italiani e Possibile sotto l'ala dei Verdi europei, si batte per l'equità fiscale e la redistribuzione della ricchezza. Un'ecologia sociale e dei diritti.

Questi i temi al centro della presentazione della lista per la circoscrizione 1, Italia Nord Ovest, oggi in piazza degli Affari a Milano. Capolista è Elena Grandi, coportavoce nazionale dei Verdi. Tra gli altri candidati, Pippo Civati, fondatore di Possibile, e Enrico Fedrighini storico ambientalista milanese.