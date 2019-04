Controllori e polizia su mezzi a Mantova

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Controllori insieme alla polizia, per Pasqua, nell'ambito di verifiche incrociate sui mezzi pubblici a Mantova. Nei giorni scorsi i poliziotti di quartiere, insieme ai controllori dell'Apam, hanno eseguito verifiche a bordo di varie linee, su 13 mezzi, verificando la regolarità di 112 passeggeri. Lo ha comunicato la questura del capoluogo. Il bilancio è di 6 sanzioni, mentre 2 cittadini stranieri (un albanese ed un marocchino) sono stati accompagnati in Questura per l'avvio della procedura di revoca del permesso di soggiorno, in quanto entrambi pregiudicati e senza attività lavorativa.

I controlli si ricollegano a un accordo tra la Questura di Mantova e l'Apam, siglato lo scorso mese di dicembre, per servizi di sicurezza a bordo degli autobus.