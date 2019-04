Ciocca, per ricerca contro fuga cervelli

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "La ricerca e la sperimentazione made in Italy giocano un ruolo fondamentale per il nostro Paese.

Attraverso i fondi e i bandi comunitari, le istituzioni devono continuare a sostenere le realtà che, con il loro lavoro e il loro prestigio, sono in grado di attirare e trattenere sul territorio capitali umani altrimenti tentati di migrare all'estero, contribuendo a contrastare la 'fuga di cervelli'".

Lo ha affermato l' europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, in visita all'Istituto di Ricerca Lazzaro Spallanzani di Rivolta d'Adda (Cremona).

L'esponente politico ha preso parte ad un tour nei laboratori accompagnato dal direttore Marina Montedoro e dallo staff dell'Istituto. "La visita - commenta il direttore Marina Montedoro - è un riconoscimento del grande impegno che lo Spallanzani profonde nella ricerca finalizzata allo sviluppo di sistemi che abbiano un impatto positivo sul territorio lombardo e nazionale, anche a livello sociale ed economico".