Sean Scully a Villa Panza a Varese

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Entrerà nella collezione permanente di Villa Panza l'inedito site specific dal titolo 'Looking Outward' creato da Sean Scully per la mostra 'Long light', che apre dal 18 aprile al 6 gennaio nella dimora varesina. Con quest'opera in vetro, l'artista irlandese trasforma il giardino d'inverno in un riflettente ambiente di luce e colore. Scully torna in Italia a undici anni dalla personale allestita al MACRO di Roma, mentre è protagonista di una serie di esposizioni nei più importanti musei e fondazioni d'arte contemporanea del mondo. Tra queste Sea Star: Sean Scully at The National Gallery, a Londra fino all'11 agosto 2019, e Sean Scully: Human il progetto site specific per la Basilica di San Giorgio Maggiore che inaugurerà a maggio in occasione della 58.

Esposizione Internazionale d'Arte a Venezia.