Pianocity anche al bosco di Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Sarà il pianista islandese Olafur Arnalds ad inaugurare l'edizione 2019 di Piano City Milano, in programma dal 17 al 19 maggio in tutta la città con oltre 450 concerti. Il concerto di apertura, come da tradizione, si terrà sul palco principale della Galleria d'arte moderna, sede principale del festival insieme alla Palazzina Liberty. Sempre alla Gam si esibirà, sabato 18 maggio, colui che è considerato il genio ribelle del pianoforte, Alan Clark, celebre tastierista dei Dire Straits. Piano City animerà anche le notti e le albe con i suoi concerti. Concerti ci saranno da Nolo a Rogoredo, nel cosiddetto Boschetto della droga che ospiterà l'esibizione di Emanuele Misuraca, fino al Centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Corelli, dove si esibirà il duo Metamorphosis - Federico e Valeria.