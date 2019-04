Pensionata salvata da rogo in casa

(ANSA)- MONZA, 18 APR -Una pensionata è stata salvata dai carabinieri dopo essere rimasta intrappolata nella sua casa, avvolta dalle fiamme e invasa dal fumo, a Brugherio (Monza). Ad accorgersi dell'incendio sono stati i carabinieri di pattuglia che ieri, passando in auto davanti alla palazzina dove vivono due famiglie un po' fuori città, hanno notato il fumo. I militari, in attesa dei vigili del fuoco, hanno forzato la porta di ingresso dell'abitazione e hanno trovato la donna, 73 anni, sotto shock e bloccata in cucina. Le fiamme, causate presumibilmente da un guasto al fornello a gas utilizzato dalla donna per cucinare, sono state domate in circa un'ora L'abitazione è stata dichiarata precauzionalmente inagibile.