Pirata strada uccide anziana nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 17 APR - E' stato rintracciato dai carabinieri nel giro di un'ora e arrestato l'automobilista pirata che questa sera poco dopo le 18.10 ha travolto e ucciso una pensionata a Ottobiano. Anna Adele Paraporti, 89 anni, è stata investita sul ciglio della strada, in via Cairoli, a pochi passi da casa, mentre portava l'immondizia al cassonetto, da una Golf grigia che poi non si è fermata. Dietro sopraggiungeva un'altra auto con due giovani a bordo, che hanno assistito all'accaduto e hanno provato per un tratto ad inseguire la vettura pirata, riuscendo ad annotare marca, modello e numero di targa. I dati sono stati comunicati ai carabinieri, che hanno atteso il responsabile sotto casa, a Sannazzaro de' Burgondi, a una dozzina di chilometri di distanza. Quando è arrivato, a bordo della Golf vistosamente ammaccata, l'hanno dichiarato in arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. E' un 30enne italiano, senza precedenti penali.