Da maggio 2020 in Lombardia nuovi treni

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Entreranno in servizio a partire da maggio 2020 i primi treni costruiti da Hitachi Rail e destinati alle linee ad alta frequentazione della Lombardia. I convogli fanno parte del programma di rinnovamento della flotta di Trenord che prevede l'acquisto di 161 nuovi treni.

A settembre scorso Fnm (controllata da Regione Lombardia con il 57,57%) e Ferrovienord hanno firmato con Hitachi Rail l'accordo quadro e il primo contratto applicativo per 30 convogli a configurazione corta per un importo complessivo di 237.510.000 euro. La consegna dei primi treni è prevista a partire da maggio 2020. Il modello a grandezza naturale dei nuovi treni è stato presentato in Piazzale Cadorna a Milano, dove sarà visitabile fino al tre maggio. Si tratta di convogli a doppio piano, in grado di trasportare fino a mille passeggeri alla volta tra posti i piedi e seduti. Tra le dotazioni a bordo illuminazione Led, Wi-Fi, prese 220V e usb, telecamere laterali e frontali, telediagnostica da remoto e videosorveglianza intelligente.