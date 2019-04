Bordin, Sala: 'Era una voce libera'

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ricordato con un tweet Massimo Bordin, la storica voce ed ex direttore di Radio Radicale scomparso in seguito a una malattia.

"Massimo Bordin ci mancherà. La finezza e la lucidità della sua rassegna stampa mattutina, così come il suo impegno per l'informazione indipendente, saranno ricordate per sempre - ha scritto il sindaco -. Se ne va una voce veramente libera della nostra democrazia".