Crowdfunding per 12 locali Gialle&Co

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Gialle&Co, il format di baked potatoes all'italiana, aprirà 12 ristoranti in Italia entro il 2012 con una campagna di crowdfunding attraverso il sito Mamacrowd, la prima piattaforma italiana per capitale raccolto, attiva per due mesi, partendo da una stima complessiva del locale di Milano, il primo aperto, valutata 1,9 milioni di euro.

Gli incassi del locale, con un fatturato di quasi 300 mila euro nel 2018, sono previsti in crescita per oltre il doppio nell'anno in corso, superando quota 800 mila euro nelle previsioni di vendita. "Puntiamo a raggiungere entro un orizzonte temporale di 4 anni quota 10 milioni di fatturato, per aprire il capitale a un partner che ci supporti nella crescita a livello mondiale" racconta il Ceo Davide Minardi. "Siamo una start up innovativa adatta per una clientela che varia in termini di età (dai 25 ai 55 anni), con ricette stagionali per ogni dieta (vegetariana, vegana) e necessità (celiachia), prezzi contenuti e rapidità di servizio".