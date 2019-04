Tulipani rossi contro violenza su donne

(ANSA) - CREMONA, 7 APR - Sono fioriti i duemila tulipani rossi piantati in una apposita aiuola costruita dal Comune di Casale Cremasco Vidolasco (Cremona) all'ingresso del paese per ricordare le donne vittime di violenza. L'iniziativa, proposta dalla Consulta delle pari opportunità del Comune, è stata lanciata il 25 novembre scorso, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Il motivo è semplice - commenta il sindaco Antonio Grassi -.

Non bisogna ricordare la violenza sulle donne solo il 25 novembre, ma tutto l'anno. In questi giorni il colpo d'occhio offerto dalla fioritura è straordinario e l'aiuola è diventata meta di visite non solo dei cittadini residenti nel nostro Comune, ma anche dei paesi limitrofi". Il successo ottenuto dalla sua iniziativa ha spinto il sindaco a lanciare l'appello a tutti i Comuni del Cremasco perché facciano altrettanto sui territori di propria competenza.