A Lugano Pasqua all'insegna di Abbado

(ANSA) - MILANO, 7 APR - E' sotto il segno di Claudio Abbado il programma musicale dei giorni di Pasqua a Lugano, con protagoniste due delle 'sue' orchestre: ovvero la Mozart e i Berliner Philharmoniker.

Dal 21 al 25 aprile si esibirà al Lac l'orchestra Mozart, la formazione creata da Abbado per dare spazio a giovani musicisti di talento, 'rinata' dopo la morte del maestro anche grazie al progetto in residenza di LuganoMusica.

A dirigere l'ensemble, che si esibisce per il terzo anno consecutivo, sarà Bernard Haitink, il direttore novantenne che ha accettato di guidarli dopo il decesso del maestro. Il 3 maggio è poi la volta di un'altra orchestra in cui Abbado ha lasciato il segno, ovvero i Berliner Philharmoniker che ha guidato dal 1991 al 2002. In questo caso sul podio salirà Daniel Harding, con un programma di musiche che va da Wagner a Berlioz passando per Debussy.