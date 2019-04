Spalletti: non dico chi sarà titolare

(ANSA) - MILANO, 06 APR - ''In alcuni momenti non si dicono i titolari. Si fanno le cose per il bene dell'Inter. A volte si pensa che le risposte siano all'opposto ma in realtà hanno la stessa matrice per acchiappare il meglio per questi colori'': Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro l'Atalanta non si sbilancia e non risponde sul possibile impiego da titolari di Nainggolan e Icardi. Spalletti racconta, poi, come la squadra ha gestito assenza e ritorno in campo dell'ex capitano: ''E' stata un'opportunità per valutare che l'Inter è una squadra e non un singolo giocatore. La squadra ha reagito nella maniera giusta. Abbiamo fatto delle scelte e non si possono prendere decisioni diverse da quelle che si è. Fare 'Il bosco verticale', sarebbe fenomenale. Ma se non sei Boeri qualche problema viene fuori. Si fanno scelte coerenti''.