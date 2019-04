Design, 'spunta' la poltrona di Pesce

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Milano cambia look per il salone del Mobile e il fuorisalone, a partire da piazza Duomo dove domenica 7 aprile, alle 17, sarà inaugurata una installazione monumentale ispirata alla poltrona Up 5&6 realizzata da Gaetano Pesce nel 1969.

Si tratta un'icona del design internazionale, non a caso è fra le opere esposte al museo dei Design che l'8 aprile - vigilia dell'apertura del Salone del Mobile - sarà inaugurato in Triennale alla presenza fra gli altri del premier Giuseppe Conte.

In piazza Duomo al 'taglio' del nastro dell'installazione sarà invece presente lo stesso Pesce, che con il suo lavoro di architetto, designer e sculture ha realizzato opere esposte in alcuni dei maggiori musei del mondo dal Met di New York, al Victoria and Albert Museum di Parigi, fino al Centre Pompidou di Parigi che gli ha dedicato una mostra nel 1996.

All'inaugurazione parteciperanno anche Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini e Silvana Annicchiarico.