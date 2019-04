Nipote assume cocaina, nonna lo denuncia

(ANSA) - PAVIA, 5 APR - Ha scoperto che suo nipote, di 17 anni, facevo uso di cocaina. Così la nonna, una pensionata 63enne residente a Langosco (Pavia), in Lomellina, ha fatto in modo che i carabinieri trovassero all'interno degli effetti personali lasciati dal ragazzo in casa sua, cinque dosi di stupefacente. I militari hanno anche ritrovato due tubi di plastica, con i quali il giovane presumibilmente assumeva la droga.

Il 17enne è stato denunciato per assunzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno lodato il gesto della nonna, grazie al quale si spera che il nipote possa ravvedersi dagli errori commessi e cambiare strada in futuro.