Welfare: S.Genesio, 100 euro a ogni nato

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Un buono fruttifero di 100 euro a ogni nuovo nato che potrà essere incassato, con gli interessi maturati, al compimento della maggiore età: lo ha deciso il sindaco di San Genesio ed Uniti, comune del Pavese, Cristiano Migliavacca. Viene votato questa sera in Consiglio comunale. Il provvedimento sarà applicato alle famiglie con cittadinanza italiana che avranno figli da quest'anno fino al 2021.

"Tornare ad investire sul futuro delle nostre famiglie è indispensabile - ha affermato il primo cittadino, in una nota -.

Attualmente l'Italia è il fanalino di coda in Europa per numero di figli e le cause sono sicuramente da ricercare nelle politiche fallimentari che in questi anni hanno posto più attenzione ad un'accoglienza a tutti i costi, rispetto ad investimenti dedicati ai nuclei familiari italiani. Questa iniziativa oltre ad essere la prima in Lombardia, è un chiaro segnale di rispetto per i miei cittadini ed un investimento di sicuro successo per le generazioni future".