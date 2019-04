Febe, un brand dedicato alle salopette

(ANSA) - MILANO, 4 APR - "La sfida più coinvolgente per tutti è stata quella di interpretare un'icona storica, già simbolo di libertà ed emancipazione femminile, creandone un universo fatto di autenticità e contemporaneità". Lo ha detto l'imprenditore Alessandro Dell'Aquila che sta per mettere in vendita la collezione zero di Febe, brand dedicato esclusivamente alle salopette.

Interamente prodotta in Italia, disegnata da Antonio Bandini Conti, si è ispirata per la prima stagione ai costumi tradizionali delle popolazioni delle Ande in Sud America. Tra pettorine e shapes che variano dalle semplici bretelle staccabili, a modelli con effetto simil-bustier, possono diventare anche capi eleganti. Febe sarà anche online dal 2020 con obiettivo di raggiungere i 5 milioni di fatturato in 3 anni.