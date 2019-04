Aci Milano premia i soci sportivi

(ANSA) - MILANO, 4 APR - Premiazione dei soci sportivi - questa sera nella sede di Corso Venezia - dell'Automobile Club Milano: case automobilistiche, piloti, scuderie, dirigenti e ufficiali di gara che si sono distinti nel 2018.

Dopo i saluti del presidente Geronimo La Russa, è stato illustrato in anteprima il libro 'Michael Schumacher, immagini di una vita/A life in pictures'. Al dibattito, moderato da Leonardo Acerbi, hanno preso parte anche l'autore Pino Allievi, il giornalista Giorgio Teruzzi e l'editore del volume Giorgio Nada.

"E' un appuntamento tradizionale in cui l'Acm ringrazia coloro i quali nei dodici mesi precedenti hanno tenuto alta la bandiera dell'ente su strade e piste in Italia e nel mondo - ha affermato Geronimo La Russa -. Michael Schumacher è un pilota che grazie alle sue imprese ha avvicinato al mondo dei motori milioni di appassionati".