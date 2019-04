Design: Cucchi torna caffé concerto

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Per la design week la storica pasticceria Cucchi è stata rivisitata dalla designer Cristina Celestino, che si è ispirata al tema del "Caffè Concerto" per reinventare il celebre locale. Il progetto coinvolge gli interni, le vetrine e il dehors esterno, arrivando a toccare ogni attività, dalle uniformi del personale, fino al design di alcuni dolci.

La pasticceria di corso Genova è stata fondata nel 1936 proprio come "Caffè Concerto" da Luigi Cucchi e dalla moglie Vittorina: ai tempi offriva ai suoi avventori serate animate da un'orchestrina spagnola che suonava fino a tardi e offriva un servizio di cucina. Raso al suolo da un bombardamento delle forze alleate nell'agosto del 1943, il locale venne ricostruito assumendo la definitiva identità di pasticceria. La bottega diventò presto uno dei luoghi simbolo di Milano, frequentato da musicisti, poeti, attori e scrittori, da Giuseppe Ungaretti a Gabriele Salvatores. La proprietà è tuttora della famiglia Cucchi, giunta alla terza generazione.