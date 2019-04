A Milano casa del lifestyle in affitto

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Nulla si possiede, tutto si affitta: dai mobili di design per la casa all'abbigliamento delle grandi firme, fino alle opere d'arte. In una società dove il concetto di proprietà si sta evolvendo, l'affitto diventa trend e cambia la routine quotidiana: per celebrarlo apre durante la Design week "Rent is More", una "casa del lifestyle in affitto" ideata da tre giovani realtà italiane.

Un percorso concettuale realizzato all'interno di una casa nel centro di Milano in cui, attraversando le diverse sale e vivendone gli spazi, è possibile scoprire come nella società contemporanea il fenomeno dell'affitto abbia cambiato le abitudini e lo stile di vita delle persone. Ecco quegli oggetti del desiderio ritenuti esclusivi e poco accessibili che oggi invece, grazie alla tendenza dell'affitto, sono alla portata di tutti. Come dimostrano le iniziative di Studio Apeiron che con #AfforTable ha portato in Italia l'affitto dei mobili; DressYouCan e Monshareart per il noleggio di opere d'arte contemporanea.