A Mattia Feltri E' giornalismo 2018

(ANSA) - MILANO, 3 APR - Mattia Feltri ha ricevuto il premio E' giornalismo 2018, il riconoscimento ideato da Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca e dall'imprenditore Giancarlo Aneri che negli anni è andato a grandi personalità, da Ettore Mo a Milena Gabanelli a Fabio Fazio passando per Enrico Mentana e Fiorello.

Molti dei vincitori precedenti erano presenti anche quest'anno all'appuntamento che riunisce buona parte del mondo del giornalismo e non solo. "Siamo qui a rendere merito al suo lusinghiero percorso professionale" recita la lettera di motivazione del premio.

Il quarantanovenne Feltri, figlio d'arte (presente oggi anche il padre Vittorio) infatti, ha iniziato giovanissimo la carriera a Bergamo, per poi passare al Foglio, a Libero e nel 2005 alla Stampa dove ha sostituito Massimo Gramellini nella seguitissima rubrica-commento 'Buongiorno'.

"Noi premiamo persone che fanno qualcosa di importante nella loro professione - ha sottolineato Aneri - e questo è anche un segnale di ottimismo".