Remains, Gowda a Pirelli HangarBicocca

(ANSA) - MILANO, 2 APR - Un progetto espositivo che raccoglie vent'anni di lavoro: arriva in Italia, al Pirelli HangarBicocca di Milano, 'Remains', la prima grande mostra personale di Sheela Gowda. L'artista, di origine indiana, realizza le sue opere con materiali di uso comune nel suo Paese, come la gomma, il metallo dei barili per il catrame, fino ai capelli e allo sterco bovino, impiegato quotidianamente nelle zone rurali, nell'edilizia e come combustibile. L'esposizione, visitabile dal 4 aprile al 15 settembre, è curata da Nuria Enguita e Lucia Aspesi, e comprende una selezione di 25 opere realizzate dal 1996 a oggi, oltre a due nuove produzioni realizzate per lo spazio di Pirelli Hangar Bicocca. Si tratta di 'Tree Line' (2019) e 'In Pursuit of' (2019). Nella prima fasce di gomma naturale grezza, fornita da Pirelli in collaborazione con il suo centro di Ricerca e Sviluppo, sono state intrecciate per creare una superficie lineare che rimanda a una tessitura geometrica.